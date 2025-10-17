Verso Pisa-Verona la Curva Nord suona la carica | Facciamo tremare l' Arena | qui non si arrende nessuno

Sabato 18 ottobre il campionato, dopo la sosta per le gare delle nazionali, riprende il suo percorso. E il Pisa avrà l'opportunità di farlo di fronte al proprio pubblico, sul prato dell'Arena Garibaldi. Una partita che mette in palio punti pesanti nella corsa verso la salvezza: i gruppi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Altre letture consigliate

USB RILANCIA L'APPELLO CITTADINO VERSO LA COSTRUZIONE DELL' ASSEMBLEA PERMANENTE A PISA CONTRO GUERRA E GENOCIDIO A CUI INVITIAMO TUTTI E TUTTE! BLOCCHIAMO TUTTO, PER CAMBIARE TUTTO! Appuntamento mercoledì - facebook.com Vai su Facebook

In #A11, per consentire attività di ispezione cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo di Montecatini Terme, dalle 22 alle 6 di stanotte, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, si consiglia di utilizzare gli svincoli di Chiesina Uzzane - X Vai su X

Verso Pisa-Verona, la Curva Nord suona la carica: "Facciamo tremare l'Arena: qui non si arrende nessuno" - E il Pisa avrà l'opportunità di farlo di fronte al proprio pubblico, sul prato dell'Arena Garibald ... Scrive pisatoday.it

Verso Pisa-Verona: apre la prevendita dei biglietti per l'Arena Garibaldi - I nerazzurri si stanno allenando sui campi di San Piero a Grado per preparare l'importante sfida di sabato 18 ... Segnala pisatoday.it