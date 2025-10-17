Verso Lucca Comics & Games La prima volta della Torre Guinigi Ospiterà le mostre del Festival

LUCCA Per la prima volta nella sua storia, Lucca Comics & Games conquista Palazzo Guinigi, uno dei simboli più celebri e amati della città. Dal 29 ottobre al 2 novembre, l’edizione 2025 del festival trasformerà la storica dimora con la celebre torre alberata in un nuovo epicentro di cultura, arte e meraviglia. Su invito del Comune di Lucca, Lucca Crea, società organizzatrice della manifestazione, ha scelto di includere il palazzo quattrocentesco tra le sedi ufficiali del festival, rendendo così omaggio a un luogo che incarna l’identità lucchese. Con i suoi 44 metri d’altezza e la vista mozzafiato sulla città, la Torre Guinigi è ogni anno meta di migliaia di visitatori - e durante il festival diventa ora palcoscenico di alcune delle più importanti mostre di Lucca Comics & Games. 🔗 Leggi su Lanazione.it

