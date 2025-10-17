Véronique Nichanian lascia la direzione creativa di Hermès Homme
Dopo quasi 40 anni cambierà la direzione creativa di Hermès Homme. Véronique Nichanian ha infatti annunciato, in un’intervista a Le Figaro, di voler lasciare la guida del menswear della maison di lusso francese. «È il momento di passare il testimone», ha spiegato la stilista 71enne, capo delle collezioni uomo dal 1988. «Sono molto orgogliosa di aver creato quelli che chiamo “oggetti di abbigliamento”, abiti trasformabili e reversibili che ti accompagnano per tutta la vita. La moda maschile è stata un modo meraviglioso per esprimermi». Nichanian ha spiegato di voler dedicare più tempo a sé stessa, sperando di trasferirsi in Giappone, suo sogno da diverso tempo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
