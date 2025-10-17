Veronica Pivetti e la tragedia della malattia Nessuno sapeva che stavo male | il racconto drammatico

Veronica Pivetti ha recentemente rivelato la dolorosa esperienza che ha vissuto a causa della depressione in un’intervista esclusiva a Vanity Fair. L’attrice, che ha sempre brillato per la sua verve e il suo spirito, ha raccontato di come, dietro le quinte della sua carriera, si nascondesse un dolore che nessuno riusciva a vedere. Pivetti ha parlato della fatica di recitare mentre lottava contro un abisso emotivo che nessuno sembrava percepire. Un racconto che scuote, ma che offre anche una testimonianza di speranza e resilienza. Veronica Pivetti, il racconto doloroso della malattia. Nel corso della lunga intervista, Veronica ha svelato come riuscisse a nascondere il suo malessere, persino sul set de Il Maresciallo Rocca, dove era impegnata in quel periodo. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Veronica Pivetti e la tragedia della malattia «Nessuno sapeva che stavo male»: il racconto drammatico

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il buio può arrivare all’improvviso anche nella vita di chi porta luce e leggerezza in quelle degli altri. Veronica Pivetti racconta l’importanza di riconoscere e a affrontare la depressione. E poi gustarsi ancora ogni istante (e il bello dei 60 anni) - X Vai su X

Balene 2, la seconda stagione sì o no ? Dal finale aperto dell’ultima puntata sembra proprio che la fiction con Veronica Pivetti e Carla Signoris sia destinata a continuare. Siete favorevoli o contrari a un seguito ? #Balene #Balene2 #VeronicaPivetti #CarlaSi - facebook.com Vai su Facebook

Veronica Pivetti e la tragedia della malattia «Nessuno sapeva che stavo male»: il racconto drammatico - Veronica Pivetti appare sempre gioiosa e brillante, ma di recente ha parlato della malattia che ha sconvolto totalmente la sua vita. Lo riporta donnapop.it

Veronica Pivetti/ Dalla depressione alla nuova compagna Giordana: “E’ il mio rapporto più profondo…” - Veronica Pivetti tra la lotta alla depressione e il nuovo amore per la compagna Giordana: "E' il rapporto più profondo della mia vita... Da ilsussidiario.net

Veronica Pivetti e la depressione: «Mi sentivo cadere in un crepaccio. Il sesso? Mica c'è solo quello» - Veronica Pivetti è tornata in tv con la serie "Balene- Segnala msn.com