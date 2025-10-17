Verissimo gli ospiti del 18 e 19 ottobre 2025
Gli ospiti del weekend. Nel nuovo appuntamento con Verissimo, Silvia Toffanin accoglierà Carolina Marconi, che racconterà la sua rinascita e la nuova fase della sua vita dopo i difficili problemi di salute affrontati negli ultimi anni. Ospite in studio anche Edoardo Purgatori, che ricorderà il padre, il grande giornalista Andrea Purgatori, e presenterà lo spettacolo teatrale di cui è protagonista: “Brokeback Mountain”. Spazio poi a Rosalinda Cannavò, che arriverà insieme alla mamma Giusy e alla sua piccola Camilla, e a Nathalie Caldonazzo, in un momento particolarmente sereno della sua vita. Da Temptation Island, sarà presente Sonia Barrile, che parlerà con sincerità della sua prima gravidanza vissuta da single, dopo la fine della relazione con Simone. 🔗 Leggi su 361magazine.com
