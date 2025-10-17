Verde pubblico a rischio per il progetto Brt | Alberi tagliati in via Di Maratona ricorso al Tar per fermare distruzione in via Mitolo
“Abbiamo chiesto di fare accesso agli atti per chiarire alcune questione che riguardano il progetto Brt perché è iniziato in via Di Maratona il taglio degli alberi". Sono queste le parole di Donato Cippone, membro di 'Fronte Verde - Onda Verde Puglia Facciamo Rete', impegnato nel portare alla. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
AVVISO Il Sindaco e l'amministrazione comunale mettono a disposizione un modulo online per raccogliere segnalazioni dei cittadini su: ? Strade danneggiate Luci spente o malfunzionanti ? Rifiuti e igiene urbana Verde pubblico Sicurezza …e alt - facebook.com Vai su Facebook
Piano del verde pubblico. Dubbi sulla partecipazione - Il consigliere dei 5 Stelle Martinelli sollecita l’avvio del progetto e mostra perplessità sul reale ascolto delle proposte dei cittadini. lanazione.it scrive
Appalto verde pubblico, a rischio licenziamento 8 operai: la rabbia della Cgil verso il Comune - "Lo scorso 5 settembre il Comune ha provveduto ad assegnare l’appalto inerente la manutenzione del verde pubblico alla ditta ... Da valdinievoleoggi.it
Il piano del verde pubblico. Pini a rischio da abbattere: "Ma saranno sostituiti" - La decisione della giunta presa in seguito al monitoraggio di un agronomo "Il programma prevede però la piantumazione di un numero superiore". Segnala lanazione.it