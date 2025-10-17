Vercelli il corpo di un’anziana trovato dopo un anno | Silvana morta sola e dimenticata nel suo alloggio

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo di Silvana Teresa Buccolieri, 82 anni, originaria di Manduria, è stato ritrovato, dopo quasi un anno nel suo alloggio popolare di piazza Galilei a Vercelli. Nessuno l’ha cercata per mesi: a scoprirla sono stati i vigili del fuoco dopo la segnalazione dei vicini. Il decesso risalirebbe allo scorso inverno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

