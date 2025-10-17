Venturina maltrattamenti e aggressioni nei confronti dell' ex compagna | 30enne arrestato
È accusato di aver, più volte, maltrattato e tenuto atteggiamenti violenti e aggressivi nei confronti dell'ex compagna. Per questo un 30enne originario dell'est Europa è stato arrestato dai carabinieri di Venturina Terme e su decisione dell'autorità giudiziaria portato in carcere. Le indagini dei. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
