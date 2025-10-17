Venturelli l’ultima chance In cerca di riscatto sul ring Il 25 sfida al Palapalestre
Sabato 25 ottobre, alle 20.30, ritorna la boxe professionistica al PalaPalestre. E non sarà un ritorno banale, dal momento che Massimiliano Duran è riuscito a portare all’ombra del Castello la semifinale ufficiale, stabilita dalla Federazione Pugilistica Italiana, al titolo italiano dei massimi leggeri, detenuto dal giovane calabrese Roberto Lizzi. Saliranno sul ring due pugili che si giocheranno pugilisticamente tutto, perché dall’esito del combattimento dipenderà il loro futuro tra le sedici corde. Da una parte il padanino da sempre Emanuele Venturelli, già in due occasioni sfortunato competitore del laziale Gianmarco Cardillo per la cintura tricolore della categoria superiore dei massimi, proprio a Ferrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
