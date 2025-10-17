Venezia | il ticket potrebbe aumentare fino a 15 euro ma la metà servirà a finanziare le Olimpiadi Milano-Cortina

Il contributo d'accesso a Venezia, il ticket che dal 2024, in alcuni giorni e ore, i visitatori giornalieri devono pagare per entrare nel centro storico lagunare, nel 2026 potrebbe salire fino a 15 euro. Ma non per il bene di Venezia: la metà serve a ripagare le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La misura è contenuta nelle bozze del " decreto anticipi " collegate alla manovra, nello stesso articolo in cui si propone di alzare il tetto massimo della tassa di soggiorno, per il 2026, di 5 euro nei comuni di Lombardia e Veneto interessati dai giochi olimpici: quindi fino a 12 euro per i comuni non capoluogo, fino a 17 per i comuni capoluogo che "abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti".

