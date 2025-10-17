Venerdì di scioperi | da Amt ad Amiu bus e raccolta rifiuti a rischio

Doppio sciopero oggi, venerdì 17 ottobre. A Genova incrociano le braccia i lavoratori di Amt e quelli di Amiu e di tutto il settore dell'igiene ambientale. Possibili disagi, quindi, sia sul fronte dei trasporti che nella raccolta dei rifiuti in città. Nel primo caso si tratta di una protesta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

