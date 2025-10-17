Venerdì 17 credenze e falsi miti | perchè si pensa che porti sfortuna?

Da dove nasce la credenza popolare legata al venerdì 17? Perchè viene considerato un giorno sfortunato e da evitare a tutti i costi? Ecco la verità Oggi per le persone scaramantiche e per i superstiziosi, è una giornata molto complicata: il venerdì 17 rappresenta da sempre l’emblema e il simbolo del giorno più sfortunato dell’anno: quello in cui è meglio affidarsi ai riti propiziatori e nel quale è doveroso evitare di prendersi responsabilità o organizzare eventi o incontri. – Cityrumors.it I più attenti alla cabala e alle superstizioni, associano il venerdì 17 al giorno più funesto dell’anno. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

