Vedo un uomo con un coltello chiama la polizia e si fa trovare carico di droga

Giovedì mattina la Polizia di Stato ha arrestato un 25enne genovese per detenzione di droga ai fini di spaccio. "C'è un uomo con un coltello"Il giovane ha chiamato il 112 segnalando una persona con un coltello che si stava dirigendo da via Nino Bixio verso piazza Carignano. I poliziotti si sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it