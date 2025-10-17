Variazione di bilancio per la scuola media Arfelli | 400mila euro in più per rifinire il progetto

Cesenatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 ottobre in consiglio comunale a Cesenatico arriva una corposa variazione di bilancio e tra le varie voci, c'è un finanziamento da 400mila euro destinati alla scuola media Arfelli di via Sozzi. Si tratta di fondi che andranno a estendere ulteriormente la superficie di adeguamento sismico e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

variazione bilancio scuola mediaScuola Arfelli: altri 400mila euro per rifinire il progetto - L'adeguamento sismico della scuola media Arfelli con 1 milione di euro di fondi PNRR è arricchito con la variazione di bilancio che andrà in consiglio il 28 ottobre ... livingcesenatico.it scrive

Via libera alla manovra. Variazione di bilancio. Nuova scuola a ovest - Con 9,1 milioni in via Tibaldi sorgerà una media che potrà ospitare 15 classi. Scrive ilgiorno.it

Bilancio: tre milioni per scuole e opere pubbliche - Sono due opere inserite nella variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale di Vaiano nella seduta del 26 giugno per un ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Variazione Bilancio Scuola Media