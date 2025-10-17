Varese allo stadio con un coltello di 20 centimetri | Daspo di cinque anni al tifoso recidivo

Varese, 17 ottobre 2025 – Aveva appena finito di scontare un Daspo di due anni, quando ha avuto la bella idea di presentarsi allo stadio con un coltello di una ventina di centimetri in un marsupio. Come pensasse di riuscire a introdurlo all’Ossola, campo che ha visto i giorni nobili di categorie superiori e che è quindi dotato di regolari barriere di filtraggio, è tutto da capire. Fatto sta che un ventinovenne residente nel Varesotto si è visto rifilare un nuovo stop alla frequentazione degli impianti sportivi. Il provvedimento. Il questore Carlo Mazza ha emesso un provvedimento di Daspo per la durata di 5 anni, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un anno, a carico di un ventinovenne residente in provincia di Varese, ultras biancorosso, che aveva appena finito di scontare un analogo provvedimento, rimanendo due anni lontano da stadi e altre arene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

