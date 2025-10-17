Vanni e le dimissioni di Moretti | Incomprensioni superabili per il governo del territorio

MONTOPOLI "Rammaricata, sorpresa e dispiaciuta" la sindaca di Montopoli Linda Vanni per le dimissioni irrevocabili presentate dall’assessore Paolo Moretti. La stessa Vanni conferma in parte quanto dichiarato da Moretti parlando di "incomprensioni relazionali emerse negli ultimi mesi", aggiungendo che secondo lei avrebbero dovuto essere "superate soprattutto tenendo ben saldo l’obiettivo di lavorare insieme per il buon governo del territorio". Così non è per Moretti e ora Linda Vanni è al lavoro per individuare un nuovo assessore che, stando alle voci, dovrebbe essere un esterno. "Conosco Paolo Moretti da molti anni, insieme abbiamo condiviso un lungo percorso politico e amministrativo – le parole della sindaca di Montopoli – Un percorso che mi ha portato a sceglierlo convintamente come assessore per alcune delle deleghe più importanti e delicate di un Comune, vale a dire lavori pubblici, l’ambiente e la protezione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

