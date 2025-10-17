Vandalizzato il murale dedicato alla vittime del 7 ottobre | sul volto di Shiri Bibas la scritta ' no war'

Milanotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È durato meno di dieci giorni il murale di aleXsandro Palombo dedicato alla famiglia Bibas e realizzato per omaggiare le vittime del 7 ottobre a distanza di due anni. L'opera è collocata davanti al Consolato generale del Qatar a Milano e ieri, 16 ottobre, è stato vandalizzato: sul volto di Shiri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

vandalizzato murale dedicato vittimeVandalizzato il murale dedicato alla vittime del 7 ottobre: sul volto di Shiri Bibas la scritta 'no war' - È durato meno di dieci giorni il murale di aleXsandro Palombo dedicato alla famiglia Bibas e realizzato per omaggiare le vittime del 7 ottobre a distanza ... Come scrive milanotoday.it

A Milano è apparso un murale che commemora le vittime del 7 ottobre - Un nuovo murale dello street artist aleXsandro Palombo è apparso a Milano in occasione del 7 ottobre, per ricordare la strage compiuta da Hamas due anni fa. Segnala milanotoday.it

Vandalizzato il murale per Vezzani: "Un atto vile, manca il rispetto" - Ci sono indignazione e tristezza, in città, dopo la scoperta dell’atto vandalico cui è stata soggetta l’opera che, solo poche settimane fa, alla vigilia del Palio, era stata svelata, sull’angolo fra ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Vandalizzato Murale Dedicato Vittime