Vandali di nuovo in azione nel parco Estintore svuotato sui giochi area chiusa

Ilgiorno.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo atto di vandalismo nel parco pubblico di via Dalmazia a Terrazzano di Rho: questa volta i vandali hanno preso di mira l’ area giochi a forma di nave. Probabilmente nelle ore serali o notturne, qualcuno ha scaricato il contenuto di un estintore sulle strutture dedicate ai più piccoli, trattandosi di una sostanza tossica l’area è stata recintata con nastro bianco e rosso, in modo che i bambini non possano avvicinarsi in attesa di una pulizia straordinaria. Non si tratta della prima volta che succede. Anche l’anno scorso l’area era già stata vandalizzata e chiusa al pubblico. Dopo i lavori di riqualificazione, era stata aperta al pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

vandali di nuovo in azione nel parco estintore svuotato sui giochi area chiusa

© Ilgiorno.it - Vandali (di nuovo) in azione nel parco. Estintore svuotato sui giochi, area chiusa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vandali in azione al Parco Verde: fuochi e panchine distrutte - Il parco Verde energia di Astea a Campocavallo di Osimo è stato preso di mira non solo dai vandali ma anche da coloro che, non nutrendo rispetto per il patrimonio pubblico, hanno rovinato parte ... Scrive ilrestodelcarlino.it

vandali nuovo azione parcoColle del Sole: i lavori nell’area giochi di via delle Vigne sono fermi, i vandali no - L'area è destinata a diventare un parco giochi innovativo e inclusivo. Lo riporta romatoday.it

Bari, vandali in azione nel Parco Maugeri: tavolini divelti e bici a tutta velocità - Uno dei pochi spazi verdi del quartiere Libertà finisce presenta più di una criticità. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Vandali Nuovo Azione Parco