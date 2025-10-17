Vandali di nuovo in azione nel parco Estintore svuotato sui giochi area chiusa

Ennesimo atto di vandalismo nel parco pubblico di via Dalmazia a Terrazzano di Rho: questa volta i vandali hanno preso di mira l’ area giochi a forma di nave. Probabilmente nelle ore serali o notturne, qualcuno ha scaricato il contenuto di un estintore sulle strutture dedicate ai più piccoli, trattandosi di una sostanza tossica l’area è stata recintata con nastro bianco e rosso, in modo che i bambini non possano avvicinarsi in attesa di una pulizia straordinaria. Non si tratta della prima volta che succede. Anche l’anno scorso l’area era già stata vandalizzata e chiusa al pubblico. Dopo i lavori di riqualificazione, era stata aperta al pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vandali (di nuovo) in azione nel parco. Estintore svuotato sui giochi, area chiusa

