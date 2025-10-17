Valtur Brindisi a Milano per confermare il ruolo di prima della classe

Brindisireport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Valtur Brindisi è chiamata a dare risposte concrete di stabilità fisica e mentale nella partita di Milano, contro Urania di coach Marco Cordani, per dare un'impronta definitiva al ruolo che in campionato vorrà assumere. Non sarà una partita facile da vincere, perché Urania Milano (si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

