Valtur Brindisi a Milano per confermare il ruolo di prima della classe
BRINDISI - Valtur Brindisi è chiamata a dare risposte concrete di stabilità fisica e mentale nella partita di Milano, contro Urania di coach Marco Cordani, per dare un'impronta definitiva al ruolo che in campionato vorrà assumere. Non sarà una partita facile da vincere, perché Urania Milano (si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
’ ` L'atleta Valtur Brindisi Ethan Esposito è stato inserito nella lista dei 15 giocatori convocati dal CT Luca Banchi per un mini raduno che si svolgerà a Roma dal 20 al 22 ottobre e che avrà come epilogo uno scrimmage contro la - facebook.com Vai su Facebook
Basket, prova di forza della Valtur Brindisi che espugna Avellino e vince ?59-82 - X Vai su X
A2 - Valtur Brindisi in direzione Avellino, Vildera: «L’inizio di stagione ha mostrato le nostre potenzialità» - L’anticipo domenicale di mezzogiorno della quinta giornata del campionato di Serie A2, vedrà opposte il Gruppo Lombardi Avellino Basket e la Valtur Brindisi, match visibile in diretta ... pianetabasket.com scrive
Valtur Brindisi dilagante al Paladelmauro: nessuno scampo per Avellino - Difesa impenetrabile e dominio nel pitturato: gli uomini di coach Bucchi, sostenuti da circa 200 brindisini, si impongono per 59- Scrive today.it
Wegreenit Urania Milano vs Valtour Brindisi, partita di pallacanestro (serie A2) - 30 va in scena all' Allianz Cloud di Milano (piazza Stuparich 1) la partita di pallacanestro tra Wegreenit Urania Milano e Valtour Brindisi. Segnala mentelocale.it