Valorizzazione dei prodotti made in Forlì originalità e riconoscibilità | studente del Canova firma il marchio Deco

Si chiama Antonio Valentino lo studente della classe 4°B del liceo artistico e musicale ‘Canova’ che, con il suo progetto, ha vinto il concorso di idee finalizzato all’ideazione e creazione del marchio comunale De.Co., bandito lo scorso 10 marzo dall’Amministrazione comunale di Forlì. Il progetto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it