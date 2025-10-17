Vallette avviati i lavori per il rilancio de ' Le Verbene' | oltre 1 milione di euro per la rinascita del mercato coperto
L'annuncio era già arrivato mesi fa: ‘Le Verbene’, storico mercato coperto alle Vallette di Torino, vivrà una nuova era grazie a una profonda attività di riqualificazione e rilancio. Un progetto che è anche motore di un piano di rigenerazione urbana più ampio e che riguarda l'intero quartiere. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
