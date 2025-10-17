Valledolmo si presenta il libro La Via della Thòlos di Carmelo Montagna

Palermotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si presenta sabato 18 ottobre 2025 alle ore 17,30 allo Stagnone in Piazza Stagnone a Valledolmo il libro di Carmelo Montagna “La Via della Thòlos, Simbolismo del Centro e tracce di architettura dedalica negli Ipogei della Gurfa-Pantheon dei Sicani” Ed. Pendragon. Dopo i saluti di Angelo Conti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

valledolmo presenta libro viaValledolmo, si presenta il libro “La Via della Thòlos” di Carmelo Montagna - Si presenta sabato 18 ottobre 2025 alle  ore 17,30 allo Stagnone in Piazza Stagnone a Valledolmo il libro di Carmelo Montagna “La Via della Thòlos, Simbolismo del Centro e tracce di architettura dedal ... Lo riporta esperonews.it

Cerca Video su questo argomento: Valledolmo Presenta Libro Via