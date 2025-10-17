Valledolmo si presenta il libro La Via della Thòlos di Carmelo Montagna
Si presenta sabato 18 ottobre 2025 alle ore 17,30 allo Stagnone in Piazza Stagnone a Valledolmo il libro di Carmelo Montagna “La Via della Thòlos, Simbolismo del Centro e tracce di architettura dedalica negli Ipogei della Gurfa-Pantheon dei Sicani” Ed. Pendragon. Dopo i saluti di Angelo Conti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
