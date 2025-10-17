Valentino Rossi festa grande in MotoGP | c’è l’annuncio
L’ultimo annuncio ha fatto felici tutti i tifosi di Valentino Rossi: ora in MotoGP si può parlare davvero di svolta. Anche il weekend in Indonesia è stato parecchio difficile per la VR46. Sia nella Sprint Race che nel Gran Premio il team di Valentino Rossi ha ottenuto risultati poco soddisfacenti. Franco Morbidelli ha concluso al settimo posto la Sprint e si è poi piazzato ottavo nel GP, mentre Fabio Di Giannantonio ha terminato le sue gare rispettivamente all’ottavo e al nono posto. In tanti si aspettavano una stagione diversa per la VR46: finora nemmeno un successo e giusto qualche podio centrato dai due piloti italiani tra GP e Gare Sprint. 🔗 Leggi su Sportface.it
