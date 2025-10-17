Valentina la pièce sul potere creativo e curativo delle parole

La lingua è il cuore (e cuore non è una parola scelta a caso) della pièce “Valentina”, scritta e diretta da Caroline Guiela Nguyen, direttrice del Théâtre National di Strasburgo, che ieri ha debuttato al Teatro Argentina di Roma, nel programma della quarantesima edizione del Romaeuropa Festival. Sarà in scena fino a domenica 19 ottobre. Lo spettacolo, in francese e romeno (sottotitolato in italiano), è una fiaba su una madre e sua figlia, Valentina, che vivono al limitare di un bosco fuori da Bucarest. Valentina gioca nella natura, la sua vita è perfetta, fino a quando la madre si ammala di una grave malattia cardiaca che le provoca aritmie e uccide un po’ alla volta il suo cuore (il cuore è l’unico organo che non si rigenera e le cui parti danneggiate diventano fibrosi, tessuto cicatriziale). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

