Vagnoni contro la sua ex squadra | A Macerata due anni splendidi
"Per me sarà una partita emozionante perché a Macerata ho vissuto le mie due stagioni più belle da calciatore". Roberto Vagnoni, allenatore del Notaresco, si lascia andare ai ricordi nella settimana che porta la sua squadra a sfidare quella biancorossa. "Ci attende un avversario – dice – che ha sempre giocato bene con la differenza che adesso sta raccogliendo quanto semina, ci aspettiamo una formazione in forma ma anche noi siamo in palla". Si giocherà a casa del Notaresco. "Conosco Possanzini e le sue squadre sono portate a giocare come noi, ma adesso il fondo del nostro campo non è il massimo e bisogna adattarsi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #Calcio | #SerieD, secondo derby di fila per il #Notaresco. #Vagnoni: "#Chieti squadra organizzata" Notaresco Calcio Per la sfida contro il #Chieti mister #Vagnoni recupera il difensor - facebook.com Vai su Facebook
Vagnoni contro la sua ex squadra: "A Macerata due anni splendidi" - "Per me sarà una partita emozionante perché a Macerata ho vissuto le mie due stagioni più belle da calciatore". Scrive sport.quotidiano.net
Pronostico Chelsea-Benfica, Mourinho sfavorito contro la sua ex squadra - Josè Mourinho, tornato alla guida del Benfica (dopo il ko all’esordio in Champions dei portoghesi, ... Da corrieredellosport.it