Vagnoni contro la sua ex squadra | A Macerata due anni splendidi

"Per me sarà una partita emozionante perché a Macerata ho vissuto le mie due stagioni più belle da calciatore". Roberto Vagnoni, allenatore del Notaresco, si lascia andare ai ricordi nella settimana che porta la sua squadra a sfidare quella biancorossa. "Ci attende un avversario – dice – che ha sempre giocato bene con la differenza che adesso sta raccogliendo quanto semina, ci aspettiamo una formazione in forma ma anche noi siamo in palla". Si giocherà a casa del Notaresco. "Conosco Possanzini e le sue squadre sono portate a giocare come noi, ma adesso il fondo del nostro campo non è il massimo e bisogna adattarsi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

