Vaciago sull’addio di Scanavino | L’emergenza è finita i bianconeri hanno superato la tempesta anche con il lavoro oscuro di due dirigenti poco mediatici ma molto pratici

Vaciago sull’addio di Scanavino: l’analisi del direttore di Tuttosport in vista del nuovo CdA della Juve. La tempesta è passata, la fase dell’emergenza è finita. Ora inizia la ricostruzione. È questa la lucida analisi del giornalista Guido Vaciago che, sulle colonne di Tuttosport, ha descritto la svolta epocale che sta vivendo la Juventus. Il cambio al vertice del Consiglio di Amministrazione, con l’uscita di scena di Maurizio Scanavino e l’ascesa di Damien Comolli, segna la fine di un’era e l’inizio di una nuova, ambiziosa fase. PAROLE – «Il lavoro di Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino non ha appassionato i tifosi, com’è logico che sia, perché il calcio è fatto di emozioni, non di carte bollate e relazioni di bilancio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

