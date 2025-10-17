Uso illecito dell' auto di servizio e falsi fogli di viaggio | carabiniere rinviato a giudizio
A processo con l'accusa di peculato e violazioni del codice penale militare relative a falso e truffa. Il giudice per l'udienza preliminare Iacopo Mazzullo ha disposto il rinvio a giudizio di Stefano Zammuto, carabiniere di 56 anni residente ad Aragona. L’inchiesta, condotta dal suo stesso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'illecito in una masseria abbandonata in contrada Viprara: l'intera area era stata trasformata in discarica abusiva, c'erano perfino 25 auto - facebook.com Vai su Facebook
Non usò l’auto di servizio per fini privati. Funzionario regionale assolto - Cade l’accusa di peculato per Francesco Orlando, funzionario direttivo del dipartimento Sviluppo rurale ... Secondo livesicilia.it
Uso auto servizio improprio, arrestato - E' stato arrestato, in flagranza di reato, con l'accusa di peculato, il dirigente tecnico dell'Azienda forestale di Trapani, Giovanni Landini. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Uso personale di auto del Comune, sospesi due collaboratori di Trisi - Il gip del tribunale, Fabrizio Cingolani, su richiesta della procura, ha disposto la sospensione dall'esercizio di un ... Scrive rainews.it