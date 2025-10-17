USIM | dallo Stato Maggiore della Marina un chiarimento importante sull’indennità di turno notturno
Un segnale concreto di attenzione verso il personale militare e di apertura al dialogo sindacale. L’Unione Sindacale Italiana Marina (USIM) ha infatti ricevuto una lettera ufficiale dallo Stato Maggiore della Marina in risposta alla richiesta di chiarimenti sull’applicazione delle indennità previste dagli articoli 11 e 12 del D.P.R. n. 52 del 24 marzo 2025. La risposta, accolta con grande soddisfazione dall’USIM, rappresenta un significativo passo avanti nella tutela dei diritti del personale militare e nella valorizzazione del lavoro quotidiano svolto da uomini e donne della Marina Militare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
