Usa | recuperare i corpi è lungo e raccapricciante
Durante le commemorazioni per l’anniversario ebraico dell’attacco di Hamas avvenuto il 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di non aver ancora terminato il lavoro. «La lotta . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Argomenti simili trattati di recente
Hamas ha detto di aver consegnato tutti i corpi degli ostaggi morti che è riuscito a trovare, e che per recuperare i 19 mancanti avrà bisogno di «attrezzature speciali»: potrebbe essere un problema per l'accordo di pace - X Vai su X
Radio1 Rai. . La fragile tregua a Gaza. Hamas sostiene di aver bisogno di attrezzature speciali per recuperare i corpi degli ostaggi che si trovano in luoghi difficilmente raggiungibili. Dei primi restituiti, secondo Israele uno non apparteneva a un ostaggio. Altr - facebook.com Vai su Facebook