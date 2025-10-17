Usa | nuovo attacco aereo contro imbarcazione narcotrafficanti nel Mar dei Caraibi

Washington, 17 ott. (AdnkronosDpaEuropa Press) - Gli Stati Uniti hanno effettuato un nuovo attacco aereo contro un'imbarcazione nel Mar dei Caraibi presumibilmente coinvolta nel traffico di droga, in un attacco che, per la prima volta dall'inizio di questa serie di operazioni intraprese da Washington, ha lasciato dei sopravvissuti. Sebbene non abbia specificato il Paese interessato, un funzionario governativo ha riferito a diverse emittenti televisive statunitensi, tra cui Abc e Nbc, che l'esercito americano ha effettuato un attacco aereo durante la giornata senza uccidere tutto l'equipaggio, come invece era avvenuto nei cinque precedenti bombardamenti di questo tipo, che hanno causato la morte di 27 persone provenienti da Venezuela, Colombia e Trinidad e Tobago. 🔗 Leggi su Iltempo.it

