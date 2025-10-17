Usa | nuovo attacco aereo contro imbarcazione narcotrafficanti nel Mar dei Caraibi
Washington, 17 ott. (AdnkronosDpaEuropa Press) - Gli Stati Uniti hanno effettuato un nuovo attacco aereo contro un'imbarcazione nel Mar dei Caraibi presumibilmente coinvolta nel traffico di droga, in un attacco che, per la prima volta dall'inizio di questa serie di operazioni intraprese da Washington, ha lasciato dei sopravvissuti. Sebbene non abbia specificato il Paese interessato, un funzionario governativo ha riferito a diverse emittenti televisive statunitensi, tra cui Abc e Nbc, che l'esercito americano ha effettuato un attacco aereo durante la giornata senza uccidere tutto l'equipaggio, come invece era avvenuto nei cinque precedenti bombardamenti di questo tipo, che hanno causato la morte di 27 persone provenienti da Venezuela, Colombia e Trinidad e Tobago. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Horseshowjumping.tv. KYANU · Airplanes. ? Come viaggiano i cavalli in aereo? Scopri nel nuovo articolo di Horseshowjumping.tv tutti i retroscena del trasporto aereo dei cavalli sportivi, raccontati dalla dott.ssa Silvia Roncon, veterinario ufficiale FEI di terz - facebook.com Vai su Facebook
«Se vendessimo l’aereo inutile di Renzi per rimborsare i cittadini fregati dalle banche?» C’era un tempo in cui Giorgia Meloni bastava a se stessa con una frase così. Pochi caratteri, un tweet, un bersaglio facile. Era l’epoca dell’opposizione permanente, quell - X Vai su X
Usa: nuovo attacco aereo contro imbarcazione narcotrafficanti nel Mar dei Caraibi - Gli Stati Uniti hanno effettuato un nuovo attacco aereo contro un'imbarcazione nel Mar dei Caraibi ... Si legge su iltempo.it
Alaska, nuovo scramble F-16 Usa con aerei militari russi: i precedenti e perché è una zona "calda"? - 16 per intercettare quattro aerei da guerra russi che volavano vicino allo spazio aereo dell'Alaska. Scrive ilmessaggero.it