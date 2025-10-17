Usa la Marina compra cadaveri dalla Università Southern California e li rivende a Idf per addestrare medici Idf dal 2017 l' accordo da $1,1mln
Oltre un milione di dollari in sette anni: la Marina Usa compra cadaveri dall’Università di Southern California per addestrare medici dell’esercito israeliano, tutto senza che le famiglie delle persone decedute lo sappiano Scandalo negli Stati Uniti. È stato scoperto un accordo dal valore di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Usa, agenzia di onoranze funebri del Colorado ha nascosto 190 cadaveri - Dopo essere stati accusati di 15 reati federali, i due proprietari di un’agenzia di onoranze funebri del ... Segnala tg24.sky.it
Liliana Resinovich, test in Usa su 4 cadaveri per congelamento/ La difesa di Visintin: “GoPro? Basta fango!” - Intanto la difesa di Sebastiano Visintin su GoPro: "Nessuna manipolazione" Il caso di Liliana Resinovich approda negli ... Si legge su ilsussidiario.net
Migranti, avvistati tre cadaveri in mare a Marina di Palma - Riprendono stamane le ricerche di tre cadaveri avvistati ieri in mare, nel tratto poco distante dal porticciolo turistico di Marina di Palma, nell'Agrigentino, dove, la corrente aveva trascinato un ... Come scrive rainews.it