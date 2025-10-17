Usa il ritorno del morbillo | Siamo tornati indietro di 50 anni

Negli Stati Uniti è tornato l’incubo del morbillo, con numeri che non si registravano da venticinque anni. Dall’inizio del 2025 i casi confermati sono 1.563, secondo i dati ufficiali diffusi dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ma gli esperti ritengono che il numero reale sia molto più alto. Si tratta del dato peggiore da quando la malattia venne dichiarata eliminata nel 2000. L’aumento più preoccupante riguarda le ultime settimane: 27 nuovi contagi a settimana dalla fine di agosto, con focolai che si estendono dallo Utah al Minnesota, fino alla Carolina del Sud. Scuole in quarantena. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Usa, il ritorno del morbillo: “Siamo tornati indietro di 50 anni”

