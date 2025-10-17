Usa dimissioni di Maduro in cambio di insediamento di vice Rodriguez a capo di ' governo di transizione' | le indiscrezioni di funzionari venezuelani

Le proposte formulate all'amministrazione Trump prevedono che Maduro venga "destituito" e che al suo posto vadano al potere i fratelli Rodriguez per garantire una transizione "pacifica" di governo. Tutto questo col consenso di Maduro. La Casa Bianca però sembra aver respinto le proposte Accor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, "dimissioni di Maduro in cambio di insediamento di vice Rodriguez a capo di 'governo di transizione'": le indiscrezioni di funzionari venezuelani

