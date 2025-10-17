Usa decine di giornalisti lasciano il Pentagono dopo le restrizioni alla stampa

Tgcom24.mediaset.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decine di giornalisti hanno consegnato i badge di accesso e sono usciti dal Pentagono in segno di protesta per le restrizioni imposte dal governo sul loro lavoro. L'amministrazione Trump ha definito le nuove regole "buon senso" per aiutare a regolamentare una stampa "molto dirompente". Il rifiuto è stato quasi unanime, da parte di pubblicazioni di settore, agenzie di stampa, reti televisive e giornali, e include organi che si rivolgono in gran parte ai conservatori come Fox News Channel e Newsmax. Molti giornalisti hanno scelto di consegnare insieme i loro badge alle 16, termine fissato dal Dipartimento della Difesa per sgomberare l'edificio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

usa decine di giornalisti lasciano il pentagono dopo le restrizioni alla stampa

© Tgcom24.mediaset.it - Usa, decine di giornalisti lasciano il Pentagono dopo le restrizioni alla stampa

News recenti che potrebbero piacerti

usa decine giornalisti lascianoUsa, decine di giornalisti lasciano il Pentagono dopo le restrizioni alla stampa - In Usa decine di giornalisti hanno consegnato i badge di accesso e sono usciti dal Pentagono mercoledì piuttosto che accettare le restrizioni imposte dal ... Da msn.com

usa decine giornalisti lascianoPentagono, giornalisti protestano contro la stretta alle notizie: la consegna dei pass stampa - Il Pentagono ha definito le nuove restrizioni come un passo importante verso "la prevenzione di fughe di notizie che danneggiano la sicurezza operativa e la sicurezza nazionale". Riporta tg.la7.it

usa decine giornalisti lascianoDecine di giornalisti hanno perso l’accesso al Pentagono per aver rifiutato le nuove regole del governo sulle comunicazioni con l’esercito - Tra le molte e importanti aziende giornalistiche che hanno scelto di rifiutare le nuove regole ci sono ad esempio Reuters, Associated Press, Bloomberg, Axios, e Politico, e anche Fox News, canale ... Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Decine Giornalisti Lasciano