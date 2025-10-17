Usa decine di giornalisti lasciano il Pentagono dopo le restrizioni alla stampa

Decine di giornalisti hanno consegnato i badge di accesso e sono usciti dal Pentagono in segno di protesta per le restrizioni imposte dal governo sul loro lavoro. L'amministrazione Trump ha definito le nuove regole "buon senso" per aiutare a regolamentare una stampa "molto dirompente". Il rifiuto è stato quasi unanime, da parte di pubblicazioni di settore, agenzie di stampa, reti televisive e giornali, e include organi che si rivolgono in gran parte ai conservatori come Fox News Channel e Newsmax. Molti giornalisti hanno scelto di consegnare insieme i loro badge alle 16, termine fissato dal Dipartimento della Difesa per sgomberare l'edificio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, decine di giornalisti lasciano il Pentagono dopo le restrizioni alla stampa

