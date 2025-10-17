Ursula colpisce ancora | big bang da 6.800 miliardi in armi
Fa paura il piano della Difesa presentato dalla Commissione europea di Ursula von der Leyen, nonostante i cambi di nome abbiano provato a renderlo più rassicurante. Si era partiti col militaresco RearmEU da 800 miliardi. Dopo le critiche però, la Commissione prima ha partorito il ben più tranquillizzante programma di prestiti Safe, poi ha rimpacchettato l’intera operazione con il termine ‘Prontezza 2030’. Adesso l’ennesima acrobazia: l’etichetta è “Preserving Peace – Readiness Roadmap 2030”. La roadmap Ue per la Difesa è sempre più pesante. Ma la sostanza è sempre più pesante. Bruxelles ha presentato la sua roadmap sulla difesa con l’obiettivo di aiutare i 27 a chiudere i gap entro il 2030. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
