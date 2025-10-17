Uomo si butta dal ponte suicidio shock sotto gli occhi dei passanti
Stava camminando sul ponte ciclopedonale quando, improvvisamente, ha scavalcato le barriere in ferro per poi lanciarsi nel vuoto. Un salto di diversi metri, conclusosi tragicamente sull’asfalto di via Roma, gli è stato fatale: ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.La vittima è un uomo di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
