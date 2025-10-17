Uomo muore in casa da solo | viene ritrovato mummificato 15 anni dopo grazie ad una alluvione Nessuno se ne era accorto ed è mistero sul caso

Ha colpito molto la comunità spagnola una storia di solitudine estrema dai contorni misteriosi. Antonio Famoso di 86 anni è stato ritrovato mummificato nella sua abitazione a Valencia dove era rimasto per circa 15 anni, senza che la famiglia o i vicini ne sentissero la mancanza. Il ritrovamento è avvenuto dopo la segnalazione di un’infiltrazione di acqua in un edificio del quartiere popolare di Fuensanta, causato dalle piogge torrenziali che si sono abbattute nelle ultime 48 ore sul sudest della penisola. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento e hanno trovato il cadavere del pensionato, in avanzato stato di decomposizione, circondato da sporcizia e colombi morti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

