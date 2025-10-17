Uomini e Donne l' opinione della puntata | Cinzia è lì in favor di telecamere ma lo show è finito! Rocco la smaschera!

Oggi, venerdì 17 ottobre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne: Cinzia ha fatto il passo più lungo della gamba e il suo show è finito. Rocco la smaschera al centro studio!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Cinzia è lì "in favor di telecamere", ma lo show è finito! Rocco la smaschera!

