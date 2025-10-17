Uomini e donne la prima esterna di Sara con l' eliminato di Cristiana

“Hai detto moro e alto io sono biondo e un tappo”. Parte con il sorriso l'esterna tra Sara, la nuova tronista e Marco, il corteggiatore eliminato da Cristiana. Entrambi romani hanno avuto il primo appuntamento in una lavanderia self-service e poi si sono concessi un tramonto.Tra una battuta e. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La prima esterna di Sara che ha scelto di conoscere Marco! Avete visto com’è andata? #UominieDonne - facebook.com Vai su Facebook

Federico racconta cos’è successo… #UominieDonne - X Vai su X

Chi è Marco, corteggiatore di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne/ Prima esterna tra sorrisi e complicità - Tutto su Marco, corteggiatore di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne dopo essere stato eliminato da Cristiana Anania. Scrive ilsussidiario.net

Uomini e donne, anticipazioni su Sara e Marco: lite in camerino, poi lui si autoelimina - Nelle prossime puntate tra Sara e Marco ci sarà una forte discussione, poi il corteggiatore abbandonerà il programma ... Come scrive it.blastingnews.com

Anticipazioni Uomini e Donne: la prima coppia e un inaspettato regalo, scintille in studio - Dalle anticipazioni di Uomini e Donne sembra che si sia formata una nuova coppia e che sia arrivato un regalo inaspettato. chedonna.it scrive