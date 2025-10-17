Uomini e Donne Francesca Sorrentino sbotta | ' ' Voi stu**de potete dirmi che sono brutta e io…' '

Dopo aver ricevuto gli ennesimi insulti sul suo aspetto fisico, l’ex tronista di Uomini e Donne Francesca Sorrentino sbotta sui social. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Francesca Sorrentino sbotta: ''Voi stu**de potete dirmi che sono brutta e io…''

Altre letture consigliate

«I veri uomini viziano le loro donne». E lui l'ha fatto - facebook.com Vai su Facebook

"Ho cominciato a chiedermi perché abbiamo bisogno di amore. Perché soffriamo. Perché siamo neri. Perché siamo uomini e donne. Da dove vengono veramente i bambini. E non mi ci è voluto molto per accorgermi che non sapevo praticamente niente. E che - X Vai su X

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino sbotta: ''Voi stu**de potete dirmi che sono brutta e io…'' - Dopo aver ricevuto gli ennesimi insulti sul suo aspetto fisico, l’ex tronista di Uomini e Donne Francesca Sorrentino sbotta sui social. Da comingsoon.it

Francesca Sorrentino attaccata per i ritocchi estetici, l’ex tronista perde la pazienza: “Non mi sono stravolta” - Francesca Sorrentino è stata presa di mira sui social per i suoi ritocchi estetici e un uso eccessivo della chirurgia estetica ... Riporta fanpage.it

Uomini e donne, Francesca Sorrentino: 'Io tutta rifatta? Voi siete brutte e stupide' - L'ex tronista Francesca ha risposto a tono a chi l'ha accusata di essersi rifatta troppo: 'Pesantezza disumana, non accetto gli insulti' ... Secondo it.blastingnews.com