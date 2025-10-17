Uomini e Donne bacio tra Mario e Cinzia | Rocco smaschera la dama e chiude la conoscenza

Caos nella puntata del 17 ottobre di Uomini e Donne: Mario Lenti discute con Magda, poi sorprende tutti con un'uscita romantica con Cinzia Paolini. Tra i due scatta un bacio, ma Rocco reagisce duramente Tensione alle stelle nello studio di Uomini e Donne durante la puntata del 17 ottobre. Protagonisti dello scontro, Magda e Mario Lenti, il cui confronto ha scaldato immediatamente l'atmosfera. Tina Cipollari, Gianni Sperti e la stessa Maria De Filippi si sono schierati contro il cavaliere. Rocco ha interrotto la conoscenza di Cinzia Paolini. Mario e Magda, nuovo scontro in studio La discussione sul parterre del Trono Over è ripartita dalle tensioni delle scorse puntate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, bacio tra Mario e Cinzia: Rocco smaschera la dama e chiude la conoscenza

