Uno sguardo sul mondo attraverso l' occhio dei giornalisti | a Bari inaugurata World Press Photo 2025

E' stata inaugurata a Bari la World Press Photo Exhibition 2025, esposizione fotografica internazionale giunta alla 68esima edizione, ospitata per la 12esima volta nel capoluogo pugliese. Quest'anno la rassegna è stata organizzata nella Sala del Colonnato del Palazzo della Città Metropolitana di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

