Università di Perugia la professoressa Patrizia Mecocci tra le migliori scienziate del mondo

Perugia, 17 ottobre 2025 – La professoressa Patrizia Mecocci, direttrice della struttura complessa di geriatria dell'Azienda ospedaliera di Perugia e ordinaria di gerontologia e geriatria all'Università degli Studi di Perugia, si conferma tra le migliori scienziate del mondo. Lo stabilisce la nuova classifica 2025 pubblicata da Research.com, una delle principali piattaforme internazionali che valuta i ricercatori sulla base dell'impatto delle loro pubblicazioni scientifiche. Nella classifica generale mondiale, che analizza oltre 166mila scienziati attivi in diverse discipline, Mecocci si posiziona al 738esimo posto tra le migliori donne nella ricerca, scalando ben 187 posizioni rispetto al 2024, quando era al 925esimo posto.

