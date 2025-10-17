Università di Bari è caos aule Dossier del rettore | chiesta mappatura degli spazi

Dopo le denunce di aule sovraffollate durante le lezioni appena cominciate al dipartimento For.Psi.Com dell'Università di Bari, con studenti costretti a sedersi a terra o a rimanere in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Università di Bari, è caos aule. Dossier del rettore: chiesta mappatura degli spazi

Leggi anche questi approfondimenti

Oggi e domani i nostri atleti impegnati nei Campionati Nazionali Universitari - CNU 2025 di Canottaggio a Sabaudia (Roma). Forza CUS Bari - facebook.com Vai su Facebook

Caos movida a Bari. I controlli limitano i disagi, ma è scontro sulle soluzioni: «Troppi food» - Ieri il botta e risposta tra il consigliere comunale di maggioranza, Michele Laforgia, e il referente del comitato dei residenti, Mauro ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Piazza Moro a Bari tra cantieri e caos: sosta selvaggia e continue risse - “Il vero problema di Bari è il traffico”, la citazione è adattata da un noto film di Roberto Benigni, ma vale tutto il concetto. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Caos all’Università di Bari, studenti entrano in aula e interrompono le lezioni: “Blocchiamo tutto” - Alcuni studenti dell’Università Aldo Moro di Bari, riuniti nella sigla Cambiare rotta, stamattina hanno interrotto le lezioni in quattro plessi – Ateneo, Lingue, Scienze politiche e Giurisprudenza – ... Scrive msn.com