Università del Piemonte Orientale per immatricolarsi c' è tempo fino al 31 ottobre
L'Università del Piemonte Orientale ha deciso di prorogare al 31 ottobre i termini per immatricolarsi ai corsi ad accesso libero per l'anno accademico 2025-2026.La decisione, assunta con un decreto firmato dal rettore Menico Rizzi nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 ottobre, risponde alla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Scopri altri approfondimenti
Dipartimento di Scienze del Farmaco - Università del Piemonte Orientale | Novara - facebook.com Vai su Facebook
Università del Piemonte Orientale: l’ateneo a misura di GenZ che soddisfa 9 laureati su 10 - Didattica all’avanguardia, grande attenzione alle nuove tecnologie dell’Intelligenza Artificiale, respiro internazionale e un’offerta formativa costruita intorno alle reali esigenze degli studenti: ... Come scrive skuola.net