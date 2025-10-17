Università d’Annunzio e futuro | i corsi di laurea che permettono di trovare lavoro più facilmente

Nel 2024, l’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti e Pescara ha consegnato la laurea a 4.012 studenti. È un numero che segna un ritorno alla crescita dopo la flessione del biennio post-pandemico, quando il boom di laureati registrato nel 2020 e nel 2021 – complice la sospensione di molte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Inclusione ai crocevia: l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara guida il dialogo europeo per un futuro di lavoro e cittadinanza inclusiva Chieti, 13 ottobre 2025 – Auditorium del Rettorato, Università “G. d’Annunzio” L’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-P - facebook.com Vai su Facebook

Il Csc punta al futuro, tra internazionalizzazione e nuovi corsi - Un Centro sperimentale di cinematografia sempre più internazionale e aperto a nuove esperienze formative, ma senza dimenticare il passato e l'importanza dei restauri d'autore. ansa.it scrive

Corsi di Laurea Pegaso: opportunità e vantaggi per il tuo futuro - L’università non è solo un traguardo accademico: è un percorso che definisce il futuro personale e professionale di ogni studente. Lo riporta notizie.tiscali.it