Università d’Annunzio e futuro | i corsi di laurea che permettono di trovare lavoro più facilmente

Ilpescara.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024, l’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti e Pescara ha consegnato la laurea a 4.012 studenti. È un numero che segna un ritorno alla crescita dopo la flessione del biennio post-pandemico, quando il boom di laureati registrato nel 2020 e nel 2021 – complice la sospensione di molte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Csc punta al futuro, tra internazionalizzazione e nuovi corsi - Un Centro sperimentale di cinematografia sempre più internazionale e aperto a nuove esperienze formative, ma senza dimenticare il passato e l'importanza dei restauri d'autore. ansa.it scrive

Corsi di Laurea Pegaso: opportunità e vantaggi per il tuo futuro - L’università non è solo un traguardo accademico: è un percorso che definisce il futuro personale e professionale di ogni studente. Lo riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Universit224 D8217annunzio Futuro Corsi