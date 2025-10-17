Università conferito il dottorato di ricerca in Scienze giuridiche al prof Fernando Gascón Inchausti

L'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza ha ospitato la cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in "Scienze Giuridiche" al prof. Fernando Gascón Inchausti, docente di Diritto processuale alla Universidad Complutense di Madrid.Il docente spagnolo ha tenuto una.

