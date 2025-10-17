Uniti contro la polio | superato l’obiettivo 9.000 bambini saranno vaccinati

Nella suggestiva cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi si è tenuto ieri sera l’incontro conclusivo dell’iniziativa “Uniti, corriamo contro la polio”, un evento che ha unito sport, solidarietà e impegno civile sotto il segno del Rotary. L’iniziativa, una vera e propria traversata solidale, ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori, volontari e membri del Rotary, riunitisi per celebrare il successo di un progetto ambizioso: raccogliere fondi per la lotta alla poliomielite, malattia che ancora oggi colpisce bambini in alcune aree del mondo. Durante la serata è intervenuto anche Roberto Ravello, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Piemonte, che ha elogiato il Rotary per la sua capacità di trasformare valori e ideali in azioni concrete a favore della comunità e della salute globale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

