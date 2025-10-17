United Rugby Championship 2025-2026 sonora sconfitta del Benetton ad Edimburgo nel quarto turno
All’ Hive Stadium il Benetton subisce una pesante lezione dagli scozzesi dell’Edimburgo, che nel quarto turno dello United Rugby Championship 2025-2026, liquidano i trevigiani con un netto 43-0, dopo aver chiuso la prima frazione sul 21-0, marcando 7 mete, 4 delle quali trasformate. Nel primo tempo gli scozzesi passano subito in vantaggio, con la meta al 6? di Duhan van der Merwe, convertita da Cammy Scott per il 7-0. Poco dopo i padroni di casa allungano, con la marcatura all’11’ di Dylan Richardson, con Scott che dalla piazzola griffa il 14-0. Al crepuscolo della frazione l’Edimburgo piazza già il colpo del ko, con la segnatura al 39? di Darcy Graham, e la trasformazione di Scott che vale il 21-0 all’intervallo. 🔗 Leggi su Oasport.it
