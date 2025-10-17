United Rugby Championship 2025-2026 sonora sconfitta del Benetton ad Edimburgo nel quarto turno

Oasport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ Hive Stadium il Benetton subisce una pesante lezione dagli scozzesi dell’Edimburgo, che nel quarto turno dello United Rugby Championship 2025-2026, liquidano i trevigiani con un netto 43-0, dopo aver chiuso la prima frazione sul 21-0, marcando 7 mete, 4 delle quali trasformate. Nel primo tempo gli scozzesi passano subito in vantaggio, con la meta al 6? di Duhan van der Merwe, convertita da Cammy Scott per il 7-0. Poco dopo i padroni di casa allungano, con la marcatura all’11’ di Dylan Richardson, con Scott che dalla piazzola griffa il 14-0. Al crepuscolo della frazione l’Edimburgo piazza già il colpo del ko, con la segnatura al 39? di Darcy Graham, e la trasformazione di Scott che vale il 21-0 all’intervallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

united rugby championship 2025 2026 sonora sconfitta del benetton ad edimburgo nel quarto turno

© Oasport.it - United Rugby Championship 2025-2026, sonora sconfitta del Benetton ad Edimburgo nel quarto turno

Altri contenuti sullo stesso argomento

united rugby championship 2025United Rugby Championship 2025-2026, sonora sconfitta del Benetton ad Edimburgo nel quarto turno - All'Hive Stadium il Benetton subisce una pesante lezione dagli scozzesi dell'Edimburgo, che nel quarto turno dello United Rugby Championship 2025- oasport.it scrive

united rugby championship 2025Edimburgo-Benetton, Leoni a caccia della prima gioia in trasferta: la formazione - Il triangolo allargato sarà riempito da Rhyno Smith come ala destra, mentre da al ... Riporta trevisotoday.it

united rugby championship 2025United Rugby Championship, Treviso a Edimburgo in cerca di conferme - Si disputa questo weekend il quarto turno dell’United Rugby Championship e la Benetton Treviso sarà impegnata all’Hive Park di Edimburgo contro gli ... Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: United Rugby Championship 2025