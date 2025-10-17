Un’isola di teatro festival a Ustica la Stand-up Comedy di Francesco Gottuso e Chris Clun
Sabato 18 ottobre, alle 21, all'Auditorium comunale di Ustica va in scena la seconda giornata dell'edizione 2025 di “Un’isola di teatro festival”, la rassegna che porta sull’isola del Palermitano il teatro comico nelle sue forme più vive e contemporanee. L’edizione autunnale 2025, intitolata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sabato 18– ore 17.30 Visita guidata al Ghetto Ebraico & Isola Tiberina Tra Teatro di Marcello, Fontana delle Tartarughe, sinagoghe, piazze nascoste e leggende sul Tevere al tramonto. 15€ – 2 ore di storia, memoria e meraviglia Accessibile – Animali - facebook.com Vai su Facebook
Da Vespertino alla stand-up: Ustica ride con “Un’isola di teatro festival” - Dopo il successo della prima edizione, da oggi, venerdì 17 a domenica 19 ottobre torna all’Auditorium comunale di Ustica “Un’isola di teatro festival”, la rassegna che porta sull’isola del Palermitano ... Secondo blogsicilia.it
Edoardo Purgatori: 'Racconto Ustica diversamente da papà' - (di Laura Valentini) Un recital di poesie che lo vede protagonista per il secondo anno consecutivo presso il Museo per la Memoria di Ustica, a Bologna: è l'impegno che Edoardo Purgatori si prepara ad ... Lo riporta ansa.it