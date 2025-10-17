Un’isola di teatro festival a Ustica la Stand-up Comedy di Francesco Gottuso e Chris Clun

17 ott 2025

Sabato 18 ottobre, alle 21, all'Auditorium comunale di Ustica va in scena la seconda giornata dell'edizione 2025 di “Un’isola di teatro festival”, la rassegna che porta sull’isola del Palermitano il teatro comico nelle sue forme più vive e contemporanee. L’edizione autunnale 2025, intitolata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

